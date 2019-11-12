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РИА Новости

В ООН выступили за скорейшее проведение транспарентных выборов в Боливии

21:06 12.11.2019
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© REUTERS / Luisa GonzalezПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Протесты в Боливии . Архивное фото
ООН, 12 ноя – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что необходимо создать все условия для скорейшего проведения транспарентных и заслуживающих доверия выборов в Боливии.
По его словам, ООН обращается к национальным и международным партнерам, чтобы те способствовали стабилизации ситуации в Боливии.
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"Самое главное сейчас – предотвратить дальнейшую эскалацию и предпринять все необходимые меры по созданию условий для скорейшего проведения мирных, заслуживающих доверия, транспарентных и инклюзивных выборов", - сказал Хак.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
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Смена власти в БоливииФархан ХакЭво МоралесБоливияООНВ мире
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