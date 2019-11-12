В ООН выступили за скорейшее проведение транспарентных выборов в Боливии

По его словам, ООН обращается к национальным и международным партнерам, чтобы те способствовали стабилизации ситуации в Боливии.
Вчера, 06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
"Самое главное сейчас – предотвратить дальнейшую эскалацию и предпринять все необходимые меры по созданию условий для скорейшего проведения мирных, заслуживающих доверия, транспарентных и инклюзивных выборов", - сказал Хак.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.