МИД прокомментировал экстрадицию россиянина Буркова в США

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. МИД выразил сожаление, что суд в Израиле решил экстрадировать россиянина Алексея Буркова в США. МИД выразил сожаление, что суд в Израиле решил экстрадировать россиянинав США.

Израиля Яковом Ливне. Дипведомство считает, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран. Подобное заявление МИД сделал по итогам встречи замглавы министерства Михаила Богданова с временным поверенным в делахЯковом Ливне.

В воскресенье Верховный суд Израиля оставил в силе решение об экстрадиции Буркова. Как заявил адвокат россиянина Михаил Ирони, оно окончательное и не подлежит изменению.

Дело Буркова

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.

Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.