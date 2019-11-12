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РИА Новости

МИД прокомментировал экстрадицию россиянина Буркова в США

21:00 12.11.2019 (обновлено: 02:18 13.11.2019)
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© Фото : соцсетиАлексей Бурков
Алексей Бурков
© Фото : соцсети
Алексей Бурков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. МИД выразил сожаление, что суд в Израиле решил экстрадировать россиянина Алексея Буркова в США.
Дипведомство считает, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран. Подобное заявление МИД сделал по итогам встречи замглавы министерства Михаила Богданова с временным поверенным в делах Израиля Яковом Ливне.
В воскресенье Верховный суд Израиля оставил в силе решение об экстрадиции Буркова. Как заявил адвокат россиянина Михаил Ирони, оно окончательное и не подлежит изменению.
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
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Адвокат назвал решение об экстрадиции Буркова в США юридически неверным

Дело Буркова

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.
Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.
В посольстве России в Израиле заявили, что произошедшее ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну российских граждан.
Алексей Бурков
11 ноября, 14:58
Посольство России сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США
1595742018136
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МИД РФАлександр БурковРоссияСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Если виновен - значит должен быть наказан. И не важно чей он гражданин.
12 ноября, 21:56
ПСПетр Симонов
73501227
Можем еще подкинуть пару десятков российских наркоманов на перевоспитание в лагеря.
12 ноября, 21:33
СССтас Сергеев
5050128
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