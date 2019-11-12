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РИА Новости

Вашингтон подтвердил экстрадицию россиянина Буркова из Израиля в США

20:58 12.11.2019 (обновлено: 21:03 12.11.2019)
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© Фото : страница посольства России в Израиле в FacebookЗадержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
© Фото : страница посольства России в Израиле в Facebook
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в хакерстве, экстрадирован в США и предстанет перед судом уже во вторник, сообщила РИА Новости представитель минюста США.
"Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22 мск)", - сообщила представитель минюста Николь Навас.
В воскресенье стало известно, что верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в США. Как заявил адвокат россиянина Михаил Ирони, это решение окончательно и не подлежит изменению.
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В декабре 2015 года жителя Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Министр юстиции Израиля Амир Охана 30 октября подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
В посольстве России в Израиле в понедельник сообщили, что сожалеют о принятом израильскими властями решении Буркова в США и отмечают, что это ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну граждан России.
Алексей Бурков
Вчера, 21:00
МИД прокомментировал экстрадицию россиянина Буркова в США
18100141
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Алексей БурковРоссияСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Пусть этой израилитянке дадут столько сколько Буркову! А лучше американца задержать обвинить детально в какой то ерунде и лет на 20
12 ноября, 21:14
САСальвадор Альенде
40001440
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