Вашингтон подтвердил экстрадицию россиянина Буркова из Израиля в США

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянин Россиянин Алексей Бурков , обвиняемый в хакерстве, экстрадирован в США и предстанет перед судом уже во вторник, сообщила РИА Новости представитель минюста США.

"Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22 мск)", - сообщила представитель минюста Николь Навас.

В воскресенье стало известно, что верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в США. Как заявил адвокат россиянина Михаил Ирони, это решение окончательно и не подлежит изменению.

В декабре 2015 года жителя Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.

Министр юстиции Израиля Амир Охана 30 октября подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.