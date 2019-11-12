Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T20:53Z
https://ria.ru/20191112/1560863724.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/64/1560736427_0:0:2794:1572_1036x0_80_0_0_f496b9ed6825862266aa9b4cc3d6c201.jpg
РИА Новости

Автора жалобы на Трампа заподозрили в незаконном сборе средств

20:53 12.11.2019
810
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Автор жалобы, положившей начало процессу импичмента президенту Дональду Трампу, сам стал предметом жалобы на незаконный сбор средств в интернете, сообщает телеканал Fox News.
Про автора жалобы известно, что он работает в ЦРУ и слушал с другими чиновниками разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Демократы предполагают, что Трамп давил на Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против своего политического противника Джо Байдена. Ряд сайтов и СМИ в США опубликовали имя предполагаемого автора жалобы, но большинство СМИ и соцсетей от этого отказались на том основании, что жалоба анонимная и личность жалобщика защищена законом.
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25 сентября, 11:47
"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
На сайте GoFundMe в поддержку автора жалобы уже собраны более 227 тысяч долларов от 6 тысяч жертвователей. Предполагается, что эта помощь пойдет на юридическую поддержку. Деньги собирают от имени организации Whistleblower Aid.
При этом, по данным телеканала, на анонима подали жалобу генеральному инспектору разведсообщества США, подозревая его в том, что он лично причастен к сбору средств в свою поддержку и тем самым нарушает федеральный закон.
Кроме того, в жалобе отмечается, что некоторые пожертвования могут поступать из недопустимых источников, таких как иностранцы или "агенты иностранных правительств". Автор жалобы на жалобщика сам предпочел остаться анонимным. Его адвокат Энтони Галло заявил телеканалу, что его доверитель заинтересован исключительно в соблюдении этических норм.
Министр обороны США Марк Эспер
Вчера, 19:42
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Ранее Управление по этике при правительстве США предупредило, что федеральные служащие не имеют права принимать подарки или пожертвования, если эти подарки связаны с исполнением служебных обязанностей.
871010
Обсудить 1
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампЦентральное разведывательное управлениеСШАВ мире
Рекомендуем
Джеймс Ле Мезюрье
В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Moscow Times рассказало о причинах популярности RT во Франции
Moscow Times рассказало о причинах популярности RT во Франции
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал данные о вмешательстве РФ в выборы на Мадагаскаре
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин уволил Богомолова с поста замглавы управления спецпрограмм президента
Города России. Калининград
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России прокомментировал обнаружение МАГАТЭ частиц урана в Иране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров пошутил о "подготовке" России к президентским выборам в США
Паводок в Венеции
Венецианский паводок достиг рекордной высоты
Патриарх Александрийский Феодор II
Александрийский патриарх после литургии получил письмо с "Поцелуем Иуды"
Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
США хотят отрезать часть Сирии, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
Лента новостейМолния