Автора жалобы на Трампа заподозрили в незаконном сборе средств

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Автор жалобы, положившей начало процессу импичмента президенту Автор жалобы, положившей начало процессу импичмента президенту Дональду Трампу , сам стал предметом жалобы на незаконный сбор средств в интернете, сообщает телеканал Fox News

Про автора жалобы известно, что он работает в ЦРУ и слушал с другими чиновниками разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Демократы предполагают, что Трамп давил на Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против своего политического противника Джо Байдена . Ряд сайтов и СМИ в США опубликовали имя предполагаемого автора жалобы, но большинство СМИ и соцсетей от этого отказались на том основании, что жалоба анонимная и личность жалобщика защищена законом.

На сайте GoFundMe в поддержку автора жалобы уже собраны более 227 тысяч долларов от 6 тысяч жертвователей. Предполагается, что эта помощь пойдет на юридическую поддержку. Деньги собирают от имени организации Whistleblower Aid.

При этом, по данным телеканала, на анонима подали жалобу генеральному инспектору разведсообщества США, подозревая его в том, что он лично причастен к сбору средств в свою поддержку и тем самым нарушает федеральный закон.

Кроме того, в жалобе отмечается, что некоторые пожертвования могут поступать из недопустимых источников, таких как иностранцы или "агенты иностранных правительств". Автор жалобы на жалобщика сам предпочел остаться анонимным. Его адвокат Энтони Галло заявил телеканалу, что его доверитель заинтересован исключительно в соблюдении этических норм.