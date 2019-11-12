Моралес заявил, что на него готовили покушение

"Сотрудник службы безопасности армии сообщил мне и показал сообщения... где ему предлагали 50 тысяч долларов за то, чтобы выдать меня (преследователям - ред.)", - заявил Моралес журналистам в аэропорту Мехико.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.