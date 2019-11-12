Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T22:58Z
https://ria.ru/20191112/1560863365.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7741f47432b9dbb68e66b6397146db0b.jpg
РИА Новости

Моралес заявил, что на него готовили покушение

20:36 12.11.2019 (обновлено: 22:58 12.11.2019)
1634
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес, прилетевший во вторник в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище, заявил, что в Боливии готовилась операция по его захвату.
"Сотрудник службы безопасности армии сообщил мне и показал сообщения... где ему предлагали 50 тысяч долларов за то, чтобы выдать меня (преследователям - ред.)", - заявил Моралес журналистам в аэропорту Мехико.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
Вчера, 08:00
"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса
2325222
Обсудить 4
Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Сторонники независимости Каталонии
Каталонский парламент принял проект резолюции о праве на самоопределение
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Самолет Моралеса приземлился в Мехико
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса
Эво Моралес
В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
СМИ сообщили о первых погибших в ходе бепорядков в Боливии
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Депутаты из партии Моралеса поспособствуют передаче власти в стране
Алексей Бурков
МИД прокомментировал экстрадицию россиянина Буркова в США
Сторонник независимости Каталонии
Каталонские радикалы заблокировали дороги между Испанией и Францией
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса
Киев
В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России прокомментировал обнаружение МАГАТЭ частиц урана в Иране
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Моралес дал оценку передаче оппозиции президентской власти в Боливии
Алексей Бурков
Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Вопрос санкций против России рассмотрят в привязке к "Минску", заявили в ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
Лента новостейМолния