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РИА Новости

Минобороны Израиля ввело на 48 часов "особое положение" близ сектора Газа

20:19 12.11.2019
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© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат
Израильский солдат
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский солдат. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Новый министр обороны Израиля Нафтали Беннет ввел на 48 часов "особое положение" в тылу в населенных пунктах в радиусе 80 километров от сектора Газа.
Как сообщило министерство обороны, "особое положение " будет сохраняться 48 часов, если специально не будет отменено правительством или министром обороны. Как отмечает издание "Едиот Ахронот", оно распространяется в том числе на Иерусалим и Тель-Авив.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
Израильская территория в ответ подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы во вторник утром. Десятки ракет были выпущены по израильским городам из палестинского анклава. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.
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Исламский джихадМинобороны ИзраиляИерусалимТель-АвивИзраильВ мире
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