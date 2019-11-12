Американский рэпер Lil Reese попал в больницу с огнестрельным ранением

Сообщается, что в понедельник полиция ответила на сообщение о стрельбе в пригороде Чикаго Кантри Клаб Хилс около 14.30 по местному времени (23.30 мск). Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с пятнами крови на сиденье водителя. Как сообщили свидетели происшествия, неизвестный уже увез раненого в больницу.