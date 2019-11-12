Американский рэпер Lil Reese попал в больницу с огнестрельным ранением

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Таварес Тейлор, известный под псевдонимом Lil Reese, госпитализирован в тяжелом состоянии после стрельбы в пригороде Чикаго, сообщил во вторник телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию.
Сообщается, что в понедельник полиция ответила на сообщение о стрельбе в пригороде Чикаго Кантри Клаб Хилс около 14.30 по местному времени (23.30 мск). Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с пятнами крови на сиденье водителя. Как сообщили свидетели происшествия, неизвестный уже увез раненого в больницу.
В больнице подтвердили, что пострадавшим является Тейлор. По словам медиков, рэпер находится в критическом состоянии.
Полиция проводит расследование. Информация о задержаниях не поступала.
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