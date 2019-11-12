Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T20:35Z
https://ria.ru/20191112/1560862101.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148154/90/1481549036_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_93db8cd4ecb6ad0f5b723e18fa84771e.jpg
РИА Новости

ДНР: Киев отказался обсуждать закрепление статуса Донбасса в конституции

19:48 12.11.2019 (обновлено: 20:35 12.11.2019)
3819
© Фото : МИД ДНРМинистр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Представители Киева отказываются говорить о закреплении особого статуса Донбасса в конституции Украины, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Никонорова отметила, что основным вопросом политической группы на встрече в Минске во вторник было продление закона об особом статусе Донбасса и работа над возможными поправками к нему.
"Поскольку текущая редакция закона учитывает основные особенности, предусмотренные минскими соглашениями, нет необходимости в принятии полностью нового закона. Необходима пролонгация действующего текста и параллельная разработка и согласование в группе по политическим вопросам поправок к нему и их утверждение на уровне контактной группы", - приводит слова полпреда пресс-служба МИД ДНР.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Вчера, 18:36
Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили в МИД ДНР
По словам Никоноровой, координатор от ОБСЕ поддержал позицию республик. Кроме того, представители Киева "также высказали понимание необходимости пролонгации действия закона". "При этом о главном предмете деятельности политической группы, а именно о закреплении особого статуса Донбасса в конституции, переговорщики от Украины говорить отказываются, хотя этот вопрос является не только прямым требованием комплекса мер, но и объективно необходимым шагом для придания особому статусу постоянного характера", – отметила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Вчера, 19:02
В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
4213214
Обсудить 3
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
Рекомендуем
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Киев
В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Певица Тамара Синявская
Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии
Заместитель министра иностранных дел РФ А.Грушко
МИД назвал условие созыва саммита в "нормандском формате"
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
Лента новостейМолния