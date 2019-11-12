ДНР: Киев отказался обсуждать закрепление статуса Донбасса в конституции

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Представители Киева отказываются говорить о закреплении особого статуса Донбасса в конституции Украины, заявила полпред самопровозглашенной Представители Киева отказываются говорить о закреплении особого статуса Донбасса в конституции Украины, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Никонорова отметила, что основным вопросом политической группы на встрече в Минске во вторник было продление закона об особом статусе Донбасса и работа над возможными поправками к нему.

"Поскольку текущая редакция закона учитывает основные особенности, предусмотренные минскими соглашениями, нет необходимости в принятии полностью нового закона. Необходима пролонгация действующего текста и параллельная разработка и согласование в группе по политическим вопросам поправок к нему и их утверждение на уровне контактной группы", - приводит слова полпреда пресс-служба МИД ДНР.

По словам Никоноровой, координатор от ОБСЕ поддержал позицию республик. Кроме того, представители Киева "также высказали понимание необходимости пролонгации действия закона". "При этом о главном предмете деятельности политической группы, а именно о закреплении особого статуса Донбасса в конституции, переговорщики от Украины говорить отказываются, хотя этот вопрос является не только прямым требованием комплекса мер, но и объективно необходимым шагом для придания особому статусу постоянного характера", – отметила Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.