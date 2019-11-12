В Луганске заявили о минометном обстреле территории ЛНР силовиками

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о прибытии на позиции 59 бригады ВС Украины журналистов украинских и иностранных СМИ для подготовки сюжетов, компрометирующих оборонное ведомство республики.

"В 16.30 (совпадает с мск) боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по району населенного пункта Калиновка", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, это первый обстрел со стороны ВС Украины с начала суток. В пресс-службе добавили, что украинские силовики пытались спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.