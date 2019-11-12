Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T19:43Z
https://ria.ru/20191112/1560861927.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:125:3199:1924_1036x0_80_0_0_649048c57257ef591447d2da493a91fe.jpg
РИА Новости

В Луганске заявили о минометном обстреле территории ЛНР силовиками

19:43 12.11.2019
859
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по району населенного пункта Калиновка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о прибытии на позиции 59 бригады ВС Украины журналистов украинских и иностранных СМИ для подготовки сюжетов, компрометирующих оборонное ведомство республики.
"В 16.30 (совпадает с мск) боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по району населенного пункта Калиновка", - заявили в пресс-службе.
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Вчера, 19:16
В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
По данным ведомства, это первый обстрел со стороны ВС Украины с начала суток. В пресс-службе добавили, что украинские силовики пытались спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100081
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРНародная милиция ЛНРВооруженные силы УкраиныЛуганскВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР: Киев отказался обсуждать закрепление статуса Донбасса в конституции
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил
Украинские журналисты
В ЛНР обвинили зарубежные СМИ в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе
Певица Тамара Синявская
Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили в МИД ДНР
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
Боец народной милиции ДНР
Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко призвала Зеленского "не быть лохом"
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
ДНР приняла документ о мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское
Борис Грызлов
Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков в жилых районах в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
Лента новостейМолния