В Луганске заявили о минометном обстреле территории ЛНР силовиками

ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по району населенного пункта Калиновка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о прибытии на позиции 59 бригады ВС Украины журналистов украинских и иностранных СМИ для подготовки сюжетов, компрометирующих оборонное ведомство республики.
"В 16.30 (совпадает с мск) боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по району населенного пункта Калиновка", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, это первый обстрел со стороны ВС Украины с начала суток. В пресс-службе добавили, что украинские силовики пытались спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.