Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру. Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

"No, nyet, nein, — сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки. — Какой язык вам подходит?"

На этом обсуждение судьбы Виндмана завершилось.

Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.