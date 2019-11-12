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РИА Новости

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

19:42 12.11.2019 (обновлено: 01:18 13.11.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.
В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру. Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

"No, nyet, nein, — сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки. — Какой язык вам подходит?"

На этом обсуждение судьбы Виндмана завершилось.
Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
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Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
985052313960
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Импичмент Дональда ТрампаМарк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАВ мире
Популярные комментарии
Как офицер может выносить на обсуждение действия своег8о главнокомандующего? Ему мстить не надо - он просто уголовник. Ну и конечно, верхушке этой страны нужно задуматься о том, что в их стране верить и доверять нельзя ни кому, включая тем людям, которые по долгу службы должны просто молчать.
12 ноября, 21:03
jozef_s
107212016
Шумеры обиделись.
12 ноября, 19:45
ДАДоктор Аив
53601017
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