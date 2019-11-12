Трассу Тюмень - Омск перекрыли из-за ДТП с двумя большегрузами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Трассу Тюмень - Омск перекрыли из-за крупного ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Столкновение двух грузовых автомобилей, один из которых был припаркован на обочине. Один автомобиль перевозил бумажную продукцию, второй продукты народного потребления. В результате ДТП оба автомобиля загорелись", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в результате ДТП пострадали два человека. На снимке, опубликованном в Telegram-канале МЧС, видно, как грузовик полностью объят огнём.
"Из-за происшествия трасса оказалась перекрыта, в настоящее время устраняются последствия аварии", - подчеркнули в МЧС.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе тюменского главка МЧС, ДТП произошло на территории Омской области.