Трассу Тюмень - Омск перекрыли из-за ДТП с двумя большегрузами

Последствия ДТП с участием двух грузовых автомобилей на трассе Тюмень-Омск

© Фото : пресс-служба МЧС РФ Последствия ДТП с участием двух грузовых автомобилей на трассе Тюмень-Омск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Трассу Тюмень - Омск перекрыли из-за крупного ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба Трассу Тюмень - Омск перекрыли из-за крупного ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба МЧС РФ

"Столкновение двух грузовых автомобилей, один из которых был припаркован на обочине. Один автомобиль перевозил бумажную продукцию, второй продукты народного потребления. В результате ДТП оба автомобиля загорелись", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали два человека. На снимке, опубликованном в Telegram-канале МЧС, видно, как грузовик полностью объят огнём.

"Из-за происшествия трасса оказалась перекрыта, в настоящее время устраняются последствия аварии", - подчеркнули в МЧС.