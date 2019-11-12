Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 27 ноября, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 27 ноября 2019 года", - говорится в сообщении МИД ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.