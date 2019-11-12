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РИА Новости

Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября

19:27 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 27 ноября, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 27 ноября 2019 года", - говорится в сообщении МИД ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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