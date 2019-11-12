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РИА Новости

Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама

19:23 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Франция работает со всеми специалистами, которые могут внести своей вклад в дело реконструкции собора Парижской Богоматери, в том числе экспертами из РФ, сказал РИА Новости министр культуры Франции Франк Риестер.
"Мы работаем со всеми экспертами и специалистами, которые привносят что-то в ту большую работу, которой является реконструкция Нотр-Дама. И, конечно, с большим удовольствием - с экспертами из России", - сказал министр на полях Второго парижского форума мира.
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Риестер отметил, что сам он напрямую не управляет приглашением экспертов. "Это (Жан-Луи) Жоржлан, который является ответственным за реконструкцию Нотр-Дама. Но я, конечно, буду говорить с ним об этом", - добавил глава министерства культуры Франции.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что Франция подтвердила, что в ближайшее время пришлет России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются не потушенная сигарета или проблемы с электричеством.
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Российский архитектор: Нотр-Даму мы всегда поможемГлава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассказал, что Россия может направить специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери. В эфире радио Sputnik архитектор Александр Неровня прокомментировал это сообщение.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
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КультураФранк РиестерФранцияРоссияПарижВ мире
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