Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Франция работает со всеми специалистами, которые могут внести своей вклад в дело реконструкции собора Парижской Богоматери, в том числе экспертами из РФ, сказал РИА Новости министр культуры Франции Франк Риестер

"Мы работаем со всеми экспертами и специалистами, которые привносят что-то в ту большую работу, которой является реконструкция Нотр-Дама. И, конечно, с большим удовольствием - с экспертами из России", - сказал министр на полях Второго парижского форума мира.

Риестер отметил, что сам он напрямую не управляет приглашением экспертов. "Это (Жан-Луи) Жоржлан, который является ответственным за реконструкцию Нотр-Дама. Но я, конечно, буду говорить с ним об этом", - добавил глава министерства культуры Франции.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что Франция подтвердила, что в ближайшее время пришлет России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются не потушенная сигарета или проблемы с электричеством.