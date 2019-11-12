Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах

"Кабинет министров принял решение… утвердить проекты законов о Верховной избирательной комиссии и о парламентских выборах", - сообщается в заявлении.

Оба законопроекта будут направлены на рассмотрение в парламент. Кроме этого, правительство решило отложить выборы в местные законодательные органы "на срок, который будет определен позже", говорится в заявлении.