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РИА Новости

Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах

19:21 12.11.2019
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПремьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди
© AP Photo / Burhan Ozbilici
ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Иракское правительство утвердило во вторник законопроекты о парламентских выборах и о Верховной избирательной комиссии, они будут направлены на рассмотрение парламента, говорится в опубликованном заявлении пресс-службы премьер-министра страны Аделя Абд аль-Махди.
"Кабинет министров принял решение… утвердить проекты законов о Верховной избирательной комиссии и о парламентских выборах", - сообщается в заявлении.
Оба законопроекта будут направлены на рассмотрение в парламент. Кроме этого, правительство решило отложить выборы в местные законодательные органы "на срок, который будет определен позже", говорится в заявлении.
В конце октября на фоне массовых протестов, охвативших Багдад и ряд южных провинций страны, премьер-министр пообещал перестановки в правительстве и внесение изменений в закон о выборах. Он также объявил об изучении возможных изменений в конституции, благодаря которым можно будет уменьшить число парламентариев. В свою очередь президент Ирака Бархам Салех заявил, что согласен на проведение досрочного голосования по новому закону о выборах.
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Бархам СалехАдель Абдель МахдиИракВ мире
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