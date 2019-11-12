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РИА Новости

Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных

19:21 12.11.2019 (обновлено: 19:54 12.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в перечень иностранных и неправительственных, деятельность которых признана нежелательной в России.
Такое решение принято в рамках противодействия лицам, "причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека".
Организация стала 19-й, деятельность которой Минюст признал нежелательной. "Человек в беде" называет главной целью работы оказание помощи в кризисных точках и содействие развитию демократии и прав человека в мире.
Здание Генеральной прокуратуры России
4 сентября, 17:09
За полгода в России открыли 199 дел за участие в нежелательных организациях
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Министерство юстиции РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Интересно , когда наши власти погонят всех этих западных "благотворителей из нашей страны ? Они представляют угрозу безопасности РФ и являются центрами генерации нестабильности не только в Столице но и в провинции . С нас достаточно и собственной помойки в виде Ельцин-центра в Ебуге , который спонсируется консульством США .
12 ноября, 19:50
Servi Dei
4100019
Всё горе народа от этих организаций, от кого же еще.
12 ноября, 19:58
rsrob surfrost
6501014
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