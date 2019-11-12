Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в перечень иностранных и неправительственных, деятельность которых признана нежелательной в России.
Такое решение принято в рамках противодействия лицам, "причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека".
Организация стала 19-й, деятельность которой Минюст признал нежелательной. "Человек в беде" называет главной целью работы оказание помощи в кризисных точках и содействие развитию демократии и прав человека в мире.