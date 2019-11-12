Объявлены претенденты на звание самого привлекательного мужчины года

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Издание People . Издание People опубликовало фотографии первых претендентов, которые поборются за звание самого привлекательного мужчины года (Sexiest Man Alive). Победитель выбирается по итогом голосования читателей.

Интернет-издание пока представило участников только в четырех номинациях: "Самая привлекательная звезда реалити-шоу", "Самый сексуальный и смешной", "Самый привлекательный атлет", "Самый стильный".

В течение недели People объявят претендентов еще в нескольких категориях.

В номинации "Самая привлекательная звезда реалити-шоу" представлены: Энтони Поровски (актер и телеведущий), Майк Джонсон (хоккеист), Тайлер Камерон (модель), Том Сандовал (актер) и Вэл Чмерковский (танцор).

За звание "Самого сексуального и смешного мужчины" поборются комики: Тревор Ной, Хасан Минхадж, Джон Малейни, Роб Делани и Кумейл Нанджиани.

"Самым привлекательным атлетом" читатели видят: баскетболиста Стефена Карри, хоккеиста Майка Фишера, теннисиста Рафаэля Надаля, пловца Майкла Фелпса и автогонщика Даррелла Уоллеса.

"Самым стильным" может стать: A$AP Rocky (хип-хоп исполнитель), а также актеры: Генри Голдинг Дональд Гловер, Эдди Редмэйн или Джефф Голдблюм.

Результаты должны объявить 15 ноября.

© AP Photo / Chris Pizzello Британский актёр Идрис Эльба © AP Photo / Chris Pizzello Британский актёр Идрис Эльба