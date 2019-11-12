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РИА Новости

Объявлены претенденты на звание самого привлекательного мужчины года

21:54 12.11.2019
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© AFP 2019 / Tolga AkmenАктер Генри Голдинг
Актер Генри Голдинг
© AFP 2019 / Tolga Akmen
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Издание People опубликовало фотографии первых претендентов, которые поборются за звание самого привлекательного мужчины года (Sexiest Man Alive). Победитель выбирается по итогом голосования читателей.
Интернет-издание пока представило участников только в четырех номинациях: "Самая привлекательная звезда реалити-шоу", "Самый сексуальный и смешной", "Самый привлекательный атлет", "Самый стильный".
В течение недели People объявят претендентов еще в нескольких категориях.
В номинации "Самая привлекательная звезда реалити-шоу" представлены: Энтони Поровски (актер и телеведущий), Майк Джонсон (хоккеист), Тайлер Камерон (модель), Том Сандовал (актер) и Вэл Чмерковский (танцор).
За звание "Самого сексуального и смешного мужчины" поборются комики: Тревор Ной, Хасан Минхадж, Джон Малейни, Роб Делани и Кумейл Нанджиани.
© AFP 2019 / Justin Tallis

Актер Эдди Редмэйн

Актер Эдди Редмэйн на церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств
1 из 7

Актер Эдди Редмэйн

© AFP 2019 / Justin Tallis
© REUTERS / Kyle TeradaЗащитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри
Защитник клуба НБА Голден Стэйт Стефен Карри
2 из 7
Защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри
© REUTERS / Kyle Terada
© YouTube-канал ASAPROCKYUPTOWN

A$AP Rocky в клипе на трек Babushka Boi

Кадр из тизер-трейлера клипа Американского хип-хоп исполнителя A$AP Rocky на песню Babushka Boi
3 из 7

A$AP Rocky в клипе на трек Babushka Boi

© YouTube-канал ASAPROCKYUPTOWN
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN

Теннисист Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль
4 из 7

Теннисист Рафаэль Надаль

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
© AFP 2019 / Getty Images for MTV/Emma McIntyreАктер Кумейл Нанджиани
Актер Кумейл Нанджиани
5 из 7
Актер Кумейл Нанджиани
© AFP 2019 / Getty Images for MTV/Emma McIntyre
© REUTERS / James Lawler DugganАмериканский пловец Майкл Фелпс.
Американский пловец Майкл Фелпс
6 из 7
Американский пловец Майкл Фелпс.
© REUTERS / James Lawler Duggan
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Джефф Голдблюм

75-й Венецианский кинофестиваль. День второй
7 из 7

Актер Джефф Голдблюм

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Актер Эдди Редмэйн

© AFP 2019 / Justin Tallis
2 из 7
Защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри
© REUTERS / Kyle Terada
3 из 7

A$AP Rocky в клипе на трек Babushka Boi

© YouTube-канал ASAPROCKYUPTOWN
4 из 7

Теннисист Рафаэль Надаль

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
5 из 7
Актер Кумейл Нанджиани
© AFP 2019 / Getty Images for MTV/Emma McIntyre
6 из 7
Американский пловец Майкл Фелпс.
© REUTERS / James Lawler Duggan
7 из 7

Актер Джефф Голдблюм

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Самым привлекательным атлетом" читатели видят: баскетболиста Стефена Карри, хоккеиста Майка Фишера, теннисиста Рафаэля Надаля, пловца Майкла Фелпса и автогонщика Даррелла Уоллеса.
"Самым стильным" может стать: A$AP Rocky (хип-хоп исполнитель), а также актеры: Генри Голдинг Дональд Гловер, Эдди Редмэйн или Джефф Голдблюм.
Результаты должны объявить 15 ноября.
© AP Photo / Chris PizzelloБританский актёр Идрис Эльба
Британский актёр Идрис Эльба
© AP Photo / Chris Pizzello
Британский актёр Идрис Эльба
В 2018 году "Самым привлекательным мужчиной" по версии People стал британский актер Идрис Эльба.
Модель Белла Хадид
15 октября, 15:58Культура
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