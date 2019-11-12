Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T19:16Z
https://ria.ru/20191112/1560861099.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155942/49/1559424902_0:111:1280:831_1036x0_80_0_0_953e531fa526eb1f9fd799b4ca723105.jpg
РИА Новости

В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса

19:16 12.11.2019
367
© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Киев вряд ли примет новый закон об особом статусе Донбасса, скорее всего продлят старый, но с текстом "формулы Штайнмайера" и дополнительными изменениями, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
"У Киева вряд ли получится принять новый закон об особом статусе. Будут пролонгировать старый, но уже с текстом "формулы Штайнмайера" и небольшими дополнительными изменениями. Но их тоже нужно будет согласовать в Минске", - написал Мирошник во вторник своем Telegram-канале.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Вчера, 18:36
Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили в МИД ДНР
000003
Обсудить 0
"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДонбассЛуганская Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили в МИД ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР: Киев отказался обсуждать закрепление статуса Донбасса в конституции
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил
Борис Грызлов
Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Украинские журналисты
В ЛНР обвинили зарубежные СМИ в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В Луганске заявили о минометном обстреле территории ЛНР силовиками
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Вопрос санкций против России рассмотрят в привязке к "Минску", заявили в ЕС
Борис Грызлов
Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
Заместитель министра иностранных дел РФ А.Грушко
МИД назвал условие созыва саммита в "нормандском формате"
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
Лента новостейМолния