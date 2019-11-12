В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса

ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Киев вряд ли примет новый закон об особом статусе Донбасса, скорее всего продлят старый, но с текстом "формулы Штайнмайера" и дополнительными изменениями, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
"У Киева вряд ли получится принять новый закон об особом статусе. Будут пролонгировать старый, но уже с текстом "формулы Штайнмайера" и небольшими дополнительными изменениями. Но их тоже нужно будет согласовать в Минске", - написал Мирошник во вторник своем Telegram-канале.