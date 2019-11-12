Лавров: страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН

"Россия, как и другие страны БРИКС, отвергает диктат и давление, шантаж и угрозы, тем более применение силы без санкции СБ ООН. Напротив, предлагает идти по пути взаимоуважительного диалога, нацеленного на достижение консенсуса, предполагающего учет интересов всех участников межгосударственного общения. Убеждены: любые договоренности по важнейшим вопросам мировой повестки дня должны вырабатываться при максимально широком и равноправном участии всех заинтересованных сторон и опираться на общепризнанные правовые нормы", - заявил Лавров.