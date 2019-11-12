Лавров: страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия, как и остальные страны БРИКС, отвергает применение силы без санкции Совета безопасности ООН и призывает решать вопросы мировой повестки путем диалога, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье для печатных СМИ стран БРИКС.
"Россия, как и другие страны БРИКС, отвергает диктат и давление, шантаж и угрозы, тем более применение силы без санкции СБ ООН. Напротив, предлагает идти по пути взаимоуважительного диалога, нацеленного на достижение консенсуса, предполагающего учет интересов всех участников межгосударственного общения. Убеждены: любые договоренности по важнейшим вопросам мировой повестки дня должны вырабатываться при максимально широком и равноправном участии всех заинтересованных сторон и опираться на общепризнанные правовые нормы", - заявил Лавров.
Он отметил, что "участники БРИКС твердо привержены демократизации международной жизни, ее выстраиванию на принципах Устава ООН, уважения культурно-цивилизационного многообразия мира, права его народов самим определять свою судьбу".
Одиннадцатый саммит БРИКС пройдет в Бразилиа 13-14 ноября.