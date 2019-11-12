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РИА Новости

Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС

19:08 12.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия в ходе своего председательства в БРИКС в 2020 году продолжит укреплять партнерство среди государств объединения, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В 2019 году председателем БРИКС является Бразилия. Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в 2020 году в рамках председательства в БРИКС запланировано порядка 150 мероприятий, в том числе 20 министерских встреч. Сам саммит пройдёт в Санкт-Петербурге в июле.
По словам Лаврова, Россия высоко оценивает усилия бразильского председательства по реализации пятисторонних инициатив в сфере экономики, науки, инноваций, здравоохранения, а также отмечает "планомерное уплотнение ткани гуманитарных обменов" в рамках БРИКС. Как добавил глава МИД РФ, набирает обороты сотрудничество в области культуры, образования, спорта, молодежной политики, продвигаются контакты между людьми.
"В 2020 года у руля БРИКС встанет Россия. Нацелены обеспечить преемственность, гармоничный переход от бразильского к российскому председательству. Продолжим линию на поступательное, комплексное углубление стратегического партнерства государств объединения. Разумеется, заинтересованы в расширении сотрудничества стран-участниц на финансово-экономическом треке, повышении эффективности промышленного взаимодействия, практической кооперации в сфере разработки и осуществления новых совместных проектов в энергетике, в области телекоммуникаций и высоких технологий", - говорится в статье Лаврова для печатных СМИ стран БРИКС.
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Министр иностранных дел России также отметил, что среди приоритетов России упрочение внешнеполитической координации с остальными странами БРИКС на ведущих многосторонних площадках, в первую очередь в ООН, которой в будущем году исполнится 75 лет.
"Уверен, что в бурном океане мировой политики "корабль" БРИКС продолжит следовать избранным курсом, будет и далее вносить весомый вклад в поддержание международной стабильности, обеспечение устойчивого роста глобальной экономики. Очередной значимой вехой на пути наращивания пятистороннего взаимодействия, его вывода на новые рубежи призвана стать предстоящая встреча в верхах в Бразилиа", - добавил он.
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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