Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле

БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Германия осудила ракетный обстрел Германия осудила ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа, призвав стороны израильско-палестинского конфликта к сдержанности и выразив поддержку миротворческим усилиям Египта и ООН, говорится в заявлении МИД ФРГ

"Федеральное правительство крайне обеспокоено ситуацией на юге Израиля и в секторе Газа... Мы резко осуждаем эти ракетные обстрелы. Нет оправдания насилию против невинных мирных граждан", - говорится в размещенном в Twitter заявлении.

В ведомстве добавили, что "сдержанность и искренние усилия в направлении деэскалации должны стать высшим приоритетом в и без того хрупкой ситуации".

"Мы призываем к тому, чтобы стороны проявляли максимально возможную сдержанность и прекратили насилие. Мы безоговорочно поддерживаем посреднические усилия Египта и ООН", - добавили в МИД.