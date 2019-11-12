Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле

"Федеральное правительство крайне обеспокоено ситуацией на юге Израиля и в секторе Газа... Мы резко осуждаем эти ракетные обстрелы. Нет оправдания насилию против невинных мирных граждан", - говорится в размещенном в Twitter заявлении.
В ведомстве добавили, что "сдержанность и искренние усилия в направлении деэскалации должны стать высшим приоритетом в и без того хрупкой ситуации".
"Мы призываем к тому, чтобы стороны проявляли максимально возможную сдержанность и прекратили насилие. Мы безоговорочно поддерживаем посреднические усилия Египта и ООН", - добавили в МИД.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных. Израильская территория в ответ подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы во вторник утром. Десятки ракет были выпущены по израильским городам из палестинского анклава. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.
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