Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экс-президент Экс-президент США 95-летний Джимми Картер успешно перенес хирургическую операцию по снижению внутричерепного давления, которое повысилось из-за кровотечения после недавних падений, сообщил президентский Центр Картера.

Ранее сообщалось, что Картер госпитализирован в штате Джорджия. За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему также делали операцию.

"Операция прошла без осложнений. Экс-президент продолжит оставаться в больнице для наблюдения на рекомендуемое медиками время", - говорится в заявлении.