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РИА Новости

Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию

18:53 12.11.2019
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© AP Photo / John AmisЭкс-президент США Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер
© AP Photo / John Amis
Экс-президент США Джимми Картер. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экс-президент США 95-летний Джимми Картер успешно перенес хирургическую операцию по снижению внутричерепного давления, которое повысилось из-за кровотечения после недавних падений, сообщил президентский Центр Картера.
Ранее сообщалось, что Картер госпитализирован в штате Джорджия. За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему также делали операцию.
Бывший президент США Джимми Картер. Архивное фото
22 октября 2017, 08:36
Экс-президент США Джимми Картер заявил, что Белый дом не пускает его в КНДР
"Операция прошла без осложнений. Экс-президент продолжит оставаться в больнице для наблюдения на рекомендуемое медиками время", - говорится в заявлении.
Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.
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