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РИА Новости

Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР

18:36 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Киев избегает реальных шагов по возобновлению выплат пенсий жителям Донбасса, а также по погашению задолженности по зарплате перед работниками компании "Вода Донбасса" и железной дороги, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Во вторник в Минске прошла встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп.
"Киев пока продолжает избегать реальных и действенных шагов по вопросам погашения задолженностей по заработным платам сотрудникам КП "Компания "Вода Донбасса" и железной дороги, а также по пенсиям гражданам республик, хотя в 2015 году согласно пункту 8 Комплекса мер по выполнению минских соглашений украинские власти обязались самостоятельно либо при использовании международных механизмов возобновить замороженные Украиной выплаты", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Полпред ДНР выразила надежду, что при содействии международных посредников украинские переговорщики пересмотрят свою политику проведения переговоров в пользу добросовестного выполнения своих обязательств в экономической сфере.
Украинские журналисты
14:40
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Компания "Вода Донбасса" обеспечивает водоснабжение жителей региона по обе стороны линии соприкосновения. Ранее в Минстрое ДНР сообщали, что Киев перестал платить зарплату сотрудникам предприятия, обслуживающим объекты водоснабжения на подконтрольной республике территории. По данным ведомства, задолженность по выплатам составила более 300 миллионов рублей. Вопрос погашения задолженности поднимается на встречах контактной группы в Минске.
Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через Международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРВода ДонбассаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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