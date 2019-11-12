Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T18:36Z
https://ria.ru/20191112/1560859558.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155528/33/1555283334_0:0:3160:1778_1036x0_80_0_0_099544631da5cf552faaa54a9cb91209.jpg
РИА Новости

Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС

18:36 12.11.2019
70
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Бундестаг рассмотрит законопроект, выводящий "Северный поток-2" из-под Газовой директивы ЕС, предварительно 13 ноября, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
"Законопроект будет рассмотрен предварительно в среду", - заявили во фракции.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
4 ноября, 20:34
Тяжелый удар. На Украине назвали риски после запуска "Северного потока – 2"
Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Оператор проекта считает, что "Северный поток-2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
001000
Обсудить 0
Северный поток — 2ГазпромБундестаг ГерманииЕвросоюзГерманияВ мире
Рекомендуем
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Известный русофобскими высказываниям депутат представит Эстонию в ПАСЕ
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил
Эво Моралес
Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, почему сорвалась сделка России и США по Сирии в 2013 году
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы
На берегу Симферопольского водохранилища в Крыму
Порошенко заявил, что Крым "точно будет украинским"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции с России
Рэпер Jamarr Antonio Stamps (Bad Azz)
Рэпер Bad Azz умер в тюрьме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция депортирует боевиков независимо от того, готовы ли страны их принять
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин уволил Богомолова с поста замглавы управления спецпрограмм президента
Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018
Ректоров российских вузов пригласили посетить Великобританию
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Ввод ТЭС "Ударная" в Тамани могут перенести на один-два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
17:58Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
17:58Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
17:56Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко
Лента новостейМолния