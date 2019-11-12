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РИА Новости

В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД

18:33 12.11.2019 (обновлено: 18:40 12.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях из-за нарушения правил дорожного движения в России были вынесены в отношении иностранца, который владеет грузовиком, сообщили в ГИБДД РФ.
"Так, в октябре этого года только в Москве в таком порядке вынесено более 13 тысяч постановлений, причем в отношении некоторых граждан единовременно выносилось более 350 постановлений. Зарегистрирован один факт привлечения к административной ответственности собственника грузового транспортного средства, в отношении которого вынесено более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях", - рассказали в ГИБДД.
В июле президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2020 года решить проблему с безнаказанностью иностранцев и иностранных перевозчиков, которые нарушают правила дорожного движения в России и не оплачивают штрафы.
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников в рамках международного форума "Инновации в дорожном строительстве" в начале июля сообщил РИА Новости, что система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД. По его словам, для эффективной работы необходимо интегрировать все базы данных, которые при въезде аккумулируются у таможенных и пограничных органов, в федеральную информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.
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ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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