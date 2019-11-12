В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД

"Так, в октябре этого года только в Москве в таком порядке вынесено более 13 тысяч постановлений, причем в отношении некоторых граждан единовременно выносилось более 350 постановлений. Зарегистрирован один факт привлечения к административной ответственности собственника грузового транспортного средства, в отношении которого вынесено более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях", - рассказали в ГИБДД.

В июле президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2020 года решить проблему с безнаказанностью иностранцев и иностранных перевозчиков, которые нарушают правила дорожного движения в России и не оплачивают штрафы.

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников в рамках международного форума "Инновации в дорожном строительстве" в начале июля сообщил РИА Новости, что система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД. По его словам, для эффективной работы необходимо интегрировать все базы данных, которые при въезде аккумулируются у таможенных и пограничных органов, в федеральную информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.