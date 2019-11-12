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РИА Новости

СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде

18:31 12.11.2019
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© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© Fotolia / andranik123
БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Отставной генерал-майор полиции Таиланда, участник многолетнего судебного процесса о праве наследования земельного участка, застрелил своего противника и его адвоката прямо в зале суда провинции Чантхабури, а сам был смертельно ранен полицейским охранником, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Трагедия произошла в 9 утра по местному времени (05.00 мск), когда участники процесса уже собрались в зале суда, а судьи в зале еще не было. Шестидесятисемилетний генерал-майор полиции в отставке Тханин Чантратхип и его противники по процессу ожидали объявления постановления суда по уголовному делу, связанному с их десятилетней тяжбой вокруг земельного участка: противники отставного полицейского, истцы в гражданском процессе, обвиняли его в даче ложных показаний в гражданском суде.
Внезапно между генералом и истцом, профессиональным адвокатом, хорошо известным в Таиланде по судебному процессу над экс-премьером Йинглак Чинават, которую он защищал в деле о преступной халатности несколько лет назад, возникла ссора. В ссору вмешались еще два человека, в том числе жена истца. Когда противники начали кричать друг на друга и осыпать друг друга оскорблениями, отставной генерал полиции достал пистолет и расстрелял полную обойму в истца, его адвокатов и родственников. Истец и его помощник погибли на месте, жена истца и еще один юрист из команды истца получили серьезные ранения. Самого генерала при этом ранил выстрелом из табельного оружия полицейский охранник, дежуривший в суде и прибежавший в зал заседаний на выстрелы, пишет газета.
Всех раненых немедленно доставили в ближайшую больницу. Позже генерал, устроивший стрельбу, скончался от полученного ранения. Состояние других раненых стабильное, сообщает "Тхаи Рат".
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