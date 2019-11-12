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РИА Новости

Министр культуры Франции посетит Москву в декабре

18:29 12.11.2019 (обновлено: 18:40 12.11.2019)
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© AP Photo / Michel EulerМинистр культуры Франции Франк Ристер
Министр культуры Франции Франк Ристер
© AP Photo / Michel Euler
Министр культуры Франции Франк Ристер. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Министр культуры Франции Франк Риестер сообщил, что посетит Москву с визитом в декабре.
"В конце года я поеду в Россию. В настоящий момент существует тесное сотрудничество между Францией и Россией (в области культуры - ред.)... Я поеду в Москву в декабре", - сказал Риестер на одной из сессий Второго форума мира в Париже.
Искусственный интеллект
8 ноября, 14:04
Франция планирует сотрудничать с Россией в сфере искусственного интеллекта
В дискуссии "Искусство диалога, диалог искусств" вместе с министром культуры Франции принимают участие директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, министр культуры и общественного развития ОАЭ Нура аль-Кааби, коллекционер Томас Каплан.
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Франк РиестерМоскваФранцияВ мире
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