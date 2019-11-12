Министр культуры Франции посетит Москву в декабре

"В конце года я поеду в Россию. В настоящий момент существует тесное сотрудничество между Францией и Россией (в области культуры - ред.)... Я поеду в Москву в декабре", - сказал Риестер на одной из сессий Второго форума мира в Париже.
В дискуссии "Искусство диалога, диалог искусств" вместе с министром культуры Франции принимают участие директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, министр культуры и общественного развития ОАЭ Нура аль-Кааби, коллекционер Томас Каплан.