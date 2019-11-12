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РИА Новости

Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье

18:20 12.11.2019
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© Фото : МЧС РоссииПожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
© Фото : МЧС России
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
БРЯНСК, 12 ноя - РИА Новости. Власти занимаются размещением эвакуированных жильцов горящего трехэтажного жилого дома в Твери, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме 122 по улице Двор Пролетарки в Твери поступило в 15.17 мск. Пожар охватил второй этаж здания 1917 года постройки, где прописаны около 120 человек. Горящее здание не оборудовано системами оповещения и тушения пожара. Обстоятельства возгорания выясняются.
© Фото : МЧС РФПожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
© Фото : МЧС РФ
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
"У нас на 17.40 снижен ранг пожара на 1- БИС, произведена локализация одного из двух участков пожара, имеется положительная динамика. Жертв нет. В настоящий момент правительство прорабатывает вопрос о временном размещении эвакуированных жильцов", - сказала собеседница агентства.
По данным правительства, губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководству ГУ МЧС по Тверской области, министерств здравоохранения и соцзащиты региона, администрации Твери оказать всю необходимую помощь людям, проживающим в квартирах, поврежденных огнем, определить временные пункты для их размещения.
По этому адресу находятся знаменитые Морозовские казармы - историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры". Морозовский городок - одна из первых попыток создания микрорайона в России.
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По данным интернет-портала "Афанасий бизнес", сейчас многие из строений Морозовских казарм находятся в аварийном состоянии, однако горящий дом аварийным не считается.
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МЧС РФТверская областьРоссияТверьПроисшествия
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