Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T18:44Z
https://ria.ru/20191112/1560858931.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151585/59/1515855962_0:375:4000:2625_1036x0_80_0_0_9be0105daff1dd5d50ebdd218458fcac.jpg
РИА Новости

В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан

18:15 12.11.2019 (обновлено: 18:44 12.11.2019)
265
© Depositphotos / pryzmatПослание в бутылке
Послание в бутылке
© Depositphotos / pryzmat
Послание в бутылке. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский студент получил ответ на письмо, которое он запечатал в бутылку и бросил в Атлантический океан, когда ему было девять лет, сообщает телеканал CBS Boston.
Макс Вреденбург написал письмо в августе 2010 года и отправил его в плавание по океану на пляже в городе Рокпорт (штат Массачусетс).
"Я люблю яблоки. Я люблю пляж, мой любимый цвет синий. Я люблю животных. Я люблю автомобили. Я люблю космос", — говорилось в письме. Мальчик оставил свой адрес и просил откликнуться возможного получателя.
Как оказалось, течение вынесло бутылку с письмом на атлантическое побережье Франции, где 10 октября ее нашли между городами Конти и Мимизан.
"Ушло девять лет, чтобы преодолеть разделяющие нас шесть тысяч километров. Ты вырос за это время, теперь тебе 19 лет", — написал в ответном послании обнаруживший бутылку житель Франции, подписавшийся Ж. Дюбуа.
Молодой человек признается, что за прошедшие годы полностью забыл о том, что отправил письмо в бутылке.
Бухта Флатрок на острове Ньюфаундленд
29 октября, 02:41
Девушка получила ответ на послание в бутылке, которую бросила в океан
2231000
Обсудить 1
Атлантический океанФранцияСШАВ мире
Рекомендуем
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин уволил Богомолова с поста замглавы управления спецпрограмм президента
Сотрудник ФСБ России
Жителя Твери осудили за участие в боях на стороне террористов в Сирии
Дактилоскопическая регистрация
Наркоманов можно выявлять по отпечаткам пальцев
Дикий слон по кличке Ладен в лесном массиве Ронгджули в индийском штате Ассам
В Индии поймали слона по кличке бен Ладен, убившего пять человек
Пассажирский самолет в небе
В Хабаровске задержали пассажира, отказавшегося выходить из самолета
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Известный русофобскими высказываниям депутат представит Эстонию в ПАСЕ
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве
Медведев провел совещание с чиновниками в поезде
Медведев провел совещание в поезде
На берегу Симферопольского водохранилища в Крыму
Порошенко заявил, что Крым "точно будет украинским"
Табличка на двери номера в отеле
ФАС обязала Booking.com перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
Эво Моралес
Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
17:58Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
17:58Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
17:56Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко
Лента новостейМолния