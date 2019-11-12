В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский студент получил ответ на письмо, которое он запечатал в бутылку и бросил в Американский студент получил ответ на письмо, которое он запечатал в бутылку и бросил в Атлантический океан , когда ему было девять лет, сообщает телеканал CBS Boston

Макс Вреденбург написал письмо в августе 2010 года и отправил его в плавание по океану на пляже в городе Рокпорт (штат Массачусетс).

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq — māx (@VredenburghMax) 8 ноября 2019 г.

"Я люблю яблоки. Я люблю пляж, мой любимый цвет синий. Я люблю животных. Я люблю автомобили. Я люблю космос", — говорилось в письме. Мальчик оставил свой адрес и просил откликнуться возможного получателя.

Как оказалось, течение вынесло бутылку с письмом на атлантическое побережье Франции, где 10 октября ее нашли между городами Конти и Мимизан.

"Ушло девять лет, чтобы преодолеть разделяющие нас шесть тысяч километров. Ты вырос за это время, теперь тебе 19 лет", — написал в ответном послании обнаруживший бутылку житель Франции, подписавшийся Ж. Дюбуа.