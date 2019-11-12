Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского

МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Россия считает важным, что Киев не пошел на поводу у радикалов, пытавшихся заблокировать разведение сил в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"Россия приветствует заявление СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском. Ранее мы видели, что представители "партии войны", украинские националисты пытались заблокировать, остановить разведение сил. Важно, что действующая киевская власть в этом вопросе не пошла на поводу у радикалов", - сказал Грызлов журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует и позитивно оценивает разведение сторон в районе поселков Петровское и Золотое в Донбассе, это может стать важным элементом подготовки встречи в "нормандском формате".
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В самопровозглашенной ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.