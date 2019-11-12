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РИА Новости

Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2

18:13 12.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Независимые российские и международные компании-аудиторы, в течение полутора лет наблюдавшие за строительством газопровода "Северный поток — 2" на территории России, подтверждают успешность предпринимаемых природоохранных мер, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Компания отмечает, что на сегодняшний день основной объем работ в России, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду, выполнен. В частности, завершена укладка труб на морском и сухопутном участке, установлено основное технологическое оборудование на площадке береговых объектов, возводятся здания эксплуатационного назначения.
"Компания представила в компетентные органы квартальные отчеты по комплексному экологическому мониторингу за 2018 и 2019 годы... В целом, результаты полутора лет наблюдений подтверждают: воздействия носят локальный и кратковременный характер, их уровень является допустимым, в соответствии с отчетом об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)", - пишет Nord Stream 2.
Сообщается, что воздействие работ на морском участке сопоставимо с естественными колебаниями и сезонной динамикой, при этом не выявлено значительного влияния на птиц. Кроме того, не отмечено негативного воздействия на пересекаемые природные комплексы и флору Кургальского заказника, а продолжающийся мониторинг не выявил влияния строительства на гидрологический режим болота Кадер.
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В частности, Royal Haskoning DHV, ведущая компания в сфере инженерного и экологического консалтинга, которая проверяет соответствие работ международным стандартам, по итогам инспекционного выезда на площадку строительства летом 2019 года заключила: "По мнению независимого советника по техническим и экологическим вопросам, работы по управлению проектом ведутся эффективно с применением передовых практик рационального природопользования".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2РоссияЭкономика
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