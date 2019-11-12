Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Независимые российские и международные компании-аудиторы, в течение полутора лет наблюдавшие за строительством газопровода Независимые российские и международные компании-аудиторы, в течение полутора лет наблюдавшие за строительством газопровода "Северный поток — 2" на территории России, подтверждают успешность предпринимаемых природоохранных мер, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG

Компания отмечает, что на сегодняшний день основной объем работ в России, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду, выполнен. В частности, завершена укладка труб на морском и сухопутном участке, установлено основное технологическое оборудование на площадке береговых объектов, возводятся здания эксплуатационного назначения.

"Компания представила в компетентные органы квартальные отчеты по комплексному экологическому мониторингу за 2018 и 2019 годы... В целом, результаты полутора лет наблюдений подтверждают: воздействия носят локальный и кратковременный характер, их уровень является допустимым, в соответствии с отчетом об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)", - пишет Nord Stream 2.

Сообщается, что воздействие работ на морском участке сопоставимо с естественными колебаниями и сезонной динамикой, при этом не выявлено значительного влияния на птиц. Кроме того, не отмечено негативного воздействия на пересекаемые природные комплексы и флору Кургальского заказника, а продолжающийся мониторинг не выявил влияния строительства на гидрологический режим болота Кадер.

В частности, Royal Haskoning DHV, ведущая компания в сфере инженерного и экологического консалтинга, которая проверяет соответствие работ международным стандартам, по итогам инспекционного выезда на площадку строительства летом 2019 года заключила: "По мнению независимого советника по техническим и экологическим вопросам, работы по управлению проектом ведутся эффективно с применением передовых практик рационального природопользования".