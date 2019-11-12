Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Блогер Блогер Владислав Синица , получивший пять лет колонии за скандальный пост в Twitter, в котором он призывал убивать детей силовиков, будет отбывать наказание в колонии в Костромской области , заявил РИА Новости адвокат Денис Тихонов.

"Сейчас Синица находится на этапе в Ярославле. По данным управления ФСИН по Костромской области, он будет отбывать наказание в одной из колоний под Костромой", - сказал адвокат.

Пост Синицы Следственный комитет истолковал как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Пресненский суд назначил ему пять лет колонии, позже Мосгорсуд признал приговор законным.

Свидетелем обвинения на процессе выступил росгвардеец, заявивший, что он стал бояться за дочь после поста Синицы. Сам осужденный говорил, что действительно опубликовал данную запись в своем аккаунте в Twitter, но, по его словам, в нем выражал возмущение, а не разжигал ненависть.