Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T18:13Z
https://ria.ru/20191112/1560858820.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155819/51/1558195184_0:207:3114:1959_1036x0_80_0_0_667d9802ae5648ae4b1daf5940f3ac6c.jpg
РИА Новости

Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области

18:13 12.11.2019
171
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Блогер Владислав Синица во время оглашения приговора
 Блогер Владислав Синица во время оглашения приговора
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Блогер Владислав Синица, получивший пять лет колонии за скандальный пост в Twitter, в котором он призывал убивать детей силовиков, будет отбывать наказание в колонии в Костромской области, заявил РИА Новости адвокат Денис Тихонов.
"Сейчас Синица находится на этапе в Ярославле. По данным управления ФСИН по Костромской области, он будет отбывать наказание в одной из колоний под Костромой", - сказал адвокат.
Пост Синицы Следственный комитет истолковал как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Пресненский суд назначил ему пять лет колонии, позже Мосгорсуд признал приговор законным.
Свидетелем обвинения на процессе выступил росгвардеец, заявивший, что он стал бояться за дочь после поста Синицы. Сам осужденный говорил, что действительно опубликовал данную запись в своем аккаунте в Twitter, но, по его словам, в нем выражал возмущение, а не разжигал ненависть.
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
8 октября, 08:00
Синица будет сидеть в клетке. Почему место этого блогера в тюрьме
Блогер сделал скандальный пост на фоне проходивших в Москве оппозиционных митингов, не согласованных с мэрией. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек, в основном за административные нарушения. На часть участников акций впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
2700010
Обсудить 0
Владислав СиницаФедеральная служба исполнения наказаний РФМосковский городской судКостромская областьЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин уволил Богомолова с поста замглавы управления спецпрограмм президента
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве
Сотрудник ФСБ России
Жителя Твери осудили за участие в боях на стороне террористов в Сирии
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Адвокат назвал решение об экстрадиции Буркова в США юридически неверным
Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018
Ректоров российских вузов пригласили посетить Великобританию
Автомобиль Следственного комитета России
СК не нашел состава преступления в жесткой посадке Ан-2 в Курской области
Медсестра в прививочном кабинете
В Кировской области будут производить вакцину для защиты от менингококка
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Табличка на двери номера в отеле
ФАС обязала Booking.com перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
Пассажирский самолет в небе
В Хабаровске задержали пассажира, отказавшегося выходить из самолета
Кирилл Кабанов
Член СПЧ назвал изъятие имущества у друзей коррупционеров логичным
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Обвинение закончило оглашать документы по делу Серебренникова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
17:58Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
17:58Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
17:56Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко
Лента новостейМолния