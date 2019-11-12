В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм

Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

© Фото : МЧС России Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном жилом доме в Пожар в трехэтажном жилом доме в Твери удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали 35 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

Ранее сообщалось о возгорании на втором этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по адресу: Двор Пролетарки, дом 122. По данным МЧС, горящее здание не было оборудовано системами оповещения и тушения пожара.

"В 17.38 объявлена локализация пожара на 100 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что к тушению пожара привлечены порядка 60 человек и 19 единиц техники.

Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону, горит здание 1917 года постройки. Всего в доме прописаны около 120 человек, 35 из них были эвакуированы.