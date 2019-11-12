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РИА Новости

В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм

18:07 12.11.2019
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© Фото : МЧС РоссииПожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
© Фото : МЧС России
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном жилом доме в Твери удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали 35 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на втором этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по адресу: Двор Пролетарки, дом 122. По данным МЧС, горящее здание не было оборудовано системами оповещения и тушения пожара.
"В 17.38 объявлена локализация пожара на 100 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что к тушению пожара привлечены порядка 60 человек и 19 единиц техники.
Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону, горит здание 1917 года постройки. Всего в доме прописаны около 120 человек, 35 из них были эвакуированы.
По этому адресу находятся знаменитые Морозовские казармы - историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры". Морозовский городок - одна из первых попыток создания микрорайона в России. Сейчас многие из строений Морозовских казарм находятся в аварийном состоянии.
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