Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности

"Вы говорите о стране, которая является членом ЕС, но также состоит в НАТО. Я бы сказала, что эта дискуссия будет вестись в рамках НАТО, а не ЕС. Я ограничусь лишь замечанием, что партнёрские отношения между ЕС и НАТО никогда еще не были такими крепкими как сегодня", - ответила она.