Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Дискуссии о состоянии НАТО должны вестись в рамках альянса, Евросоюз, со своей стороны, считает важным для европейской безопасности крепкое сотрудничество с альянсом, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Журналисты попросили ее во вторник, по итогам консультаций с министрами обороны стран ЕС, отреагировать на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
"Вы говорите о стране, которая является членом ЕС, но также состоит в НАТО. Я бы сказала, что эта дискуссия будет вестись в рамках НАТО, а не ЕС. Я ограничусь лишь замечанием, что партнёрские отношения между ЕС и НАТО никогда еще не были такими крепкими как сегодня", - ответила она.
По ее словам, такое сотрудничество помогает обеим сторонам. "Мы разделяем мнение, что сильная оборона ЕС помогает укреплять альянс, тогда как усиление НАТО важно также для безопасности Европы", - отметила Могерини.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.