Робби Уильямс признался, что живет без мобильного телефона более десяти лет

Один из самых успешных британских поп-исполнителей с миллионами подписчиков в социальных сетях заявил: "У меня нет мобильного телефона с 2006 года. Я всегда с компьютером. У меня всегда есть Wi-Fi. Я избавился от телефона, потому что не люблю их".

Уильямс — не единственная знаменитость, которая избегает телефонов. Так, Элтон Джон в 2016 году рассказал, что у него нет мобильного и пожаловался на их повсеместную распространенность: "Теперь на публике невозможно начать вести себя плохо". Режиссер Вернер Эрцог в 2016 году поделился, что ему не нравится быть на связи 24 часа в сутки и знать, что его всегда может выследить хакер или враждебное правительство.