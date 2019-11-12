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РИА Новости

Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР

17:58 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов. Архивное фото
МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Россия призывает Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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"Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Это закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей". Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем – согласовать эти поправки в контактной группе", - сказал Грызлов журналистам.
Он отметил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в конституции.
"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", - подчеркнул Грызлов.
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РФ должна платить и каяться. Киев ждет капитуляции в несуществующей войнеНа Украине бытует миф, что страна находится в состоянии войны с Россией. Поэтому никто и не пытается исправлять ситуацию, в которой оказалась страна – считают, что исправить все это должна Москва.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныБорис ГрызловРоссияУкраинаВ мире
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