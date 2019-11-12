Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко

Ранее Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по состоянию здоровья. Она была избрана депутатом нынешнего созыва по спискам партии "Европейская солидарность" под номером 15.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Ирины Луценко, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Европейская солидарность", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий", - говорится в постановлении парламента.