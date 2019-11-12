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РИА Новости

Обвинение закончило оглашать документы по делу Серебренникова

17:55 12.11.2019 (обновлено: 17:56 12.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прокурор закончил оглашение письменных материалов по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Оглашение письменных материалов дела завершено", - сказал прокурор.
Как ожидается, на следующем заседании суд начнет слушать свидетелей обвинения.
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
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По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
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Дело "Седьмой студии"
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Мещанский суд г. МосквыДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинНина МасляеваСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковРоссияПроисшествия
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