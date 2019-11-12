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РИА Новости

В Перу 15 человек погибли в ДТП с автобусом

17:51 12.11.2019
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© AFP 2019 / Ernesto BenavidesМашина скорой помощи в Перу
Машина скорой помощи в Перу
© AFP 2019 / Ernesto Benavides
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли и 20 пострадали в результате падения автобуса в пропасть на северо-западе Перу, пишет местная газета Comercio.
Автобус компании Ibatursa направлялся из населенного пункта Калланкас в Трухильо – административный центр региона Ла-Либертад.
Причины ДТП устанавливаются. Как отмечается, инцидент произошел на немощёном участке шоссе, движение автотранспорта по которому бывает затруднено из-за поднимающейся пыли.
Днем ранее аналогичный инцидент с падением автобуса в пропасть произошел на юго-востоке страны в регионе Пуно. В этой аварии погибли шесть человек и почти 40 пострадали.
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