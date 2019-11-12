В Перу 15 человек погибли в ДТП с автобусом

Автобус компании Ibatursa направлялся из населенного пункта Калланкас в Трухильо – административный центр региона Ла-Либертад.
🔴 La Libertad: al menos 15 muertos y 20 heridos deja accidente de carretera en Otuzco https://t.co/3saDnwTxn1— El Comercio (@elcomercio_peru) 12 ноября 2019 г.
Причины ДТП устанавливаются. Как отмечается, инцидент произошел на немощёном участке шоссе, движение автотранспорта по которому бывает затруднено из-за поднимающейся пыли.
Днем ранее аналогичный инцидент с падением автобуса в пропасть произошел на юго-востоке страны в регионе Пуно. В этой аварии погибли шесть человек и почти 40 пострадали.