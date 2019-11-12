В Перу 15 человек погибли в ДТП с автобусом

Причины ДТП устанавливаются. Как отмечается, инцидент произошел на немощёном участке шоссе, движение автотранспорта по которому бывает затруднено из-за поднимающейся пыли.

Днем ранее аналогичный инцидент с падением автобуса в пропасть произошел на юго-востоке страны в регионе Пуно. В этой аварии погибли шесть человек и почти 40 пострадали.