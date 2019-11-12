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РИА Новости

Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке

17:58 12.11.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПерепись населения
Перепись населения
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Перепись населения. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Опросные листы Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году, в этот раз включат в себя вопросы о том, жили ли опрашиваемые за рубежом большего года и какими языками для общения пользуются каждый день, рассказал РИА Новости советник главы Росстата Павел Смелов. Правительство РФ в понедельник утвердило формы переписных листов.
"В опросные листы добавлены, в том числе, вопросы "Проживали ли вы более 12 месяцев в других странах?", "Где вы проживали до прибытия в Россию?" и "Год прибытия (возвращения) в Россию", - рассказал Смелов, уточнив, что по этим вопросам можно будет проводить международные сопоставления о миграционных потоках.
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Кроме того, появился вопрос о языке. "Дополнительный вопрос об использовании языков (родной, русский) в повседневной жизни - это важные данные для разработки программ поддержки малых народов, анализа распространенности языков", - уточнил советник.
Вопрос "Имели ли вы какую-либо оплачиваемую работу или доходное занятие с 24 по 30 сентября 2020 года?" позволяет получить данные о численности занятого населения, к которому в соответствии с официальной методологией статистики труда относятся лица, занятые трудовой деятельностью в течение не менее одного часа на протяжении короткого учетного периода (на неделе, предшествующей дате переписи).
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Как отметила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова, участник двух предыдущих переписей Елена Егорова, в 2020 году больше обычного будет уделено внимание вопросам миграции, "особенно маятниковой – из близлежащих районов в крупные города". "Для этого добавлен вопрос "Ваша работа находилась в том же населенном пункте, где вы проживаете постоянно" и "Где находилась ваша основная работа", "Вы выезжали на работу…". По этим данным местные власти смогут разрабатывать меры по улучшению и развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест", - рассказала она.
Егорова также уточнила, что заполнение опросника займет не более 7-15 минут в зависимости от количества человек, входящих в домохозяйство. На время заполнения может повлиять также пол и возраст респондентов. "Так для маленьких членов домохозяйств вопросы о занятости или образовании не будут заполняться, а мужчин не будут спрашивать и количестве рожденных детей", - заключила она.
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