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РИА Новости

Правительство Польши ушло в отставку

17:45 12.11.2019
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© AFP 2019 / Janek Skarzynski Молодой человек с флагом Польши
Молодой человек с флагом Польши
© AFP 2019 / Janek Skarzynski
Молодой человек с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената. Победу на выборах одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов в сейме из 460. Этот результат дает партии Ярослава Качиньского более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018 года
Вчера, 10:57Сказано в эфире
"Какие-то сексуальные подтексты". Политолог о словах премьера Польши про РФПольский премьер-министр Матеуш Моравецкий недоволен позицией Европы в отношении России. Польша всегда играла роль рояля в кустах, считает политолог Леонид Крутаков. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
Также в парламенте Польши представлены объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" - 134 места, "Союз демократических левых" - 39 мандата, Польская крестьянская партия - 30 кресел и объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" - 11 мандатов.
Как передает корреспондент РИА Новости, премьер-министр Матеуш Моравецкий на первом заседании сейма во вторник заявил об отставке кабинета министров. Эта отставка является технической, кабмин Польши переназначают после каждых парламентских выборов.
В минувшую пятницу был представлен новый состав правительства. В нем не должно произойти существенных изменений. Правящая партия еще до победы на выборах решила, что не будет менять главу кабинета министров, им останется Моравецкий.
В новом правительстве, в частности, сохранят свои посты министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр иностранных дел Яцек Чапутович, министр юстиции Збигнев Зебро, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, который также продолжит координировать спецслужбы.
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Некоторые ведомства, однако, претерпят трансформацию. Так, из министерства иностранных дел в ведение канцелярии премьер-министра будет выделено ведомство по европейским делам, а из министерства окружающей среды в отдельную структуру будет выделено ведомство, ответственное за климат, возобновляемые источники энергии, снижение выбросов углекислого газа. Также будет создано новое министерство, которое займется надзором за государственными предприятиями, его возглавит Яцек Сасин.
Новый премьер в соответствии с конституцией должен получить вотум доверия сейма. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
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Матеуш МоравецкийМариуш КаминьскийПольшаВаршаваВ мире
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