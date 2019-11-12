Правительство Польши ушло в отставку

ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.

Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената. Победу на выборах одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов в сейме из 460. Этот результат дает партии Ярослава Качиньского более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство.

Также в парламенте Польши представлены объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" - 134 места, "Союз демократических левых" - 39 мандата, Польская крестьянская партия - 30 кресел и объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" - 11 мандатов.

Как передает корреспондент РИА Новости, премьер-министр Матеуш Моравецкий на первом заседании сейма во вторник заявил об отставке кабинета министров. Эта отставка является технической, кабмин Польши переназначают после каждых парламентских выборов.

В минувшую пятницу был представлен новый состав правительства. В нем не должно произойти существенных изменений. Правящая партия еще до победы на выборах решила, что не будет менять главу кабинета министров, им останется Моравецкий.

В новом правительстве, в частности, сохранят свои посты министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр иностранных дел Яцек Чапутович, министр юстиции Збигнев Зебро, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, который также продолжит координировать спецслужбы.

Некоторые ведомства, однако, претерпят трансформацию. Так, из министерства иностранных дел в ведение канцелярии премьер-министра будет выделено ведомство по европейским делам, а из министерства окружающей среды в отдельную структуру будет выделено ведомство, ответственное за климат, возобновляемые источники энергии, снижение выбросов углекислого газа. Также будет создано новое министерство, которое займется надзором за государственными предприятиями, его возглавит Яцек Сасин.