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РИА Новости

В Кировской области будут производить вакцину для защиты от менингококка

17:44 12.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра в прививочном кабинете
 Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Завод "Нанолек" в Кировской области планирует производить вакцину для профилактики менингококковой инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Французская фармацевтическая компания "Санофи" и российская биофармацевтическая компания "Нанолек" объявили о начале проекта по локализации производства комбинированной конъюгированной вакцины, которая расширит возможности защиты российских детей от менингококковой инфекции. Старт локализации на заводе "Нанолек" планируется в 2021 году, производство полностью покроет потребности государства в вакцине", - говорится в сообщении.
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В качестве подготовительного этапа к долгосрочному сотрудничеству был подписан меморандум о намерениях, в котором компании выразили желание организовать локальное производство в Оричевском районе Кировской области, где расположен биомедицинский производственный комплекс "Нанолек". Результатом сотрудничества компаний станет гарантированное и бесперебойное наличие вакцины на территории России, подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в рамках меморандума еще предстоит проверка соответствия помещений и оборудования требованиям к организации производства и контроля качества лекарственных средств. На основании результатов технической экспертизы компании оценят инвестиции в материалы и оборудование, необходимые для организации производства вакцины.
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