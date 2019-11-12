В Кировской области будут производить вакцину для защиты от менингококка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Завод "Нанолек" в Завод "Нанолек" в Кировской области планирует производить вакцину для профилактики менингококковой инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Французская фармацевтическая компания "Санофи" и российская биофармацевтическая компания "Нанолек" объявили о начале проекта по локализации производства комбинированной конъюгированной вакцины, которая расширит возможности защиты российских детей от менингококковой инфекции. Старт локализации на заводе "Нанолек" планируется в 2021 году, производство полностью покроет потребности государства в вакцине", - говорится в сообщении.

В качестве подготовительного этапа к долгосрочному сотрудничеству был подписан меморандум о намерениях, в котором компании выразили желание организовать локальное производство в Оричевском районе Кировской области, где расположен биомедицинский производственный комплекс "Нанолек". Результатом сотрудничества компаний станет гарантированное и бесперебойное наличие вакцины на территории России, подчеркивается в сообщении.