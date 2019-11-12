Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект о налоговых льготах для проектов в Законопроект о налоговых льготах для проектов в Арктике находится в высокой степени готовности, но он еще не внесен в правительство РФ, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин

"В правительство не внесен, но он в высокой степени готовности", - сказал он.

"Были там вопросы, которые надо проработать. Законопроект пишется исходя из согласованных позиций, то есть позиции, которые никем не оспариваются. Законопроект пишется исходя из того, о чем договорились три вице-премьера", - добавил он.

Совещание у первого вице-премьера, главы Минфина РФ Антона Силуанова с участием вице-премьера РФ, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и вице-премьера РФ Дмитрия Козака состоялось 24 октября. Трутнев сообщал, что на нем были согласованы общие принципы предоставления преференций бизнес-проектам в Арктике, претендовать на госпреференции смогут только новые проекты с осуществленными инвестициями не более 25%. Ряд нюансов планировалось согласовать до 8 ноября.