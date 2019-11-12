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РИА Новости

Жителя Твери осудили за участие в боях на стороне террористов в Сирии

17:40 12.11.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Житель Твери осужден на 17 лет колонии за то, что участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне террористов, сообщило УФСБ региона во вторник.
Ведомство информирует, что уроженца Центральной Азии Улугбека Халмурзаева, 1986 года рождения, судили по части 2 статьи 205.5 и статье 205.3 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
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"Установлено, что осужденный после обучения в тренировочном лагере международной террористической организации участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
Еще в мае суд в Твери вынес мужчине приговор в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, информирует УФСБ, 12 ноября Верховный суд РФ подтвердил законность обвинительного приговора.
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