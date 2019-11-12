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РИА Новости

Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы

17:40 12.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда приедет в Киев 14 ноября для продолжения обсуждений с представителями властей новой программы, сообщил во вторник постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.
"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг 14 ноября 2019 года для продолжения обсуждений с представителями властей относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ", - цитирует Люнгмана пресс-служба представительства МВФ в Украине.
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