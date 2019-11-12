Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы

"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг 14 ноября 2019 года для продолжения обсуждений с представителями властей относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ", - цитирует Люнгмана пресс-служба представительства МВФ в Украине.