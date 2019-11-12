Вучич напомнил Косово о необходимости отменить пошлины на сербские товары

БЕЛГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Президент Сербии Александр Вучич напомнил главе самопровозглашенного Косово Хашиму Тачи о необходимости отменить таможенные пошлины на сербские товары для продолжения переговоров между Белградом и Приштиной.

Президент самопровозглашенной республики Косово находится на Форуме мира в Париже, наряду с многочисленными лидерами других государств, в том числе президентом Сербии Александром Вучичем. Тачи заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что готов продолжать диалог с властями Сербии ради взаимного признания и вступления Приштины в НАТО, ЕС и ООН. Стороны затем провели встречу втроем с французским президентом.

"Ждем, что они отменят таможенные пошлины, и начнем разговаривать… Я (в ходе встречи - ред.) был реалистичен и немного пессимистичен", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.