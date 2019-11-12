Адвокат назвал решение об экстрадиции Буркова в США юридически неверным

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя – РИА Новости. Решение об экстрадиции россиянина Решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова США юридически неверно, заявил РИА Новости адвокат россиянина Михаил Ирони.

Ранее сообщалось, что россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США.

"Я считаю, что решение Верховного суда, решение министра юстиции было абсолютно неверным. Даже юридически, когда мы рассматриваем конвенцию, подписанную между американцами и израильтянами по экстрадиции и между израильтянами и россиянами, есть несколько факторов, что надо делать, когда есть две просьбы по экстрадиции", - сказал адвокат.

По словам защитника, последний фактор, который министр юстиции должен взвешивать, - это чья просьба была подана раньше.

"Первый фактор - это где было совершено преступление, о гражданине какого государства идёт речь, тяжесть преступления и по отношению к кому оно было совершено. Только потом четвёртый, последний фактор - кто подал первый просьбу. Идет речь о гражданине РФ, преступление было совершено на территории РФ, пострадали не только американские граждане, но и россияне тоже, поэтому решение не может быть правильным", - пояснил Ирони.

По его словам, "Высший суд справедливости не мог, наверное, вмешаться больше в это решение министра юстиции, оставляя ему какую-то дельту для принятия решений".

"Но мне абсолютно ясно, что юридически решение было неверным", - заключил Ирони.

В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение экстрадировать его в США. Как заявил адвокат россиянина Михаил Ирони, это решение окончательно и не подлежит изменению.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.

Министр юстиции Израиля Амир Охана 30 октября подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.