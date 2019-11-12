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РИА Новости

Адвокат назвал решение об экстрадиции Буркова в США юридически неверным

17:38 12.11.2019
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© Фото : страница посольства России в Израиле в FacebookЗадержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
© Фото : страница посольства России в Израиле в Facebook
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя – РИА Новости. Решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США юридически неверно, заявил РИА Новости адвокат россиянина Михаил Ирони.
Ранее сообщалось, что россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США.
"Я считаю, что решение Верховного суда, решение министра юстиции было абсолютно неверным. Даже юридически, когда мы рассматриваем конвенцию, подписанную между американцами и израильтянами по экстрадиции и между израильтянами и россиянами, есть несколько факторов, что надо делать, когда есть две просьбы по экстрадиции", - сказал адвокат.
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По словам защитника, последний фактор, который министр юстиции должен взвешивать, - это чья просьба была подана раньше.
"Первый фактор - это где было совершено преступление, о гражданине какого государства идёт речь, тяжесть преступления и по отношению к кому оно было совершено. Только потом четвёртый, последний фактор - кто подал первый просьбу. Идет речь о гражданине РФ, преступление было совершено на территории РФ, пострадали не только американские граждане, но и россияне тоже, поэтому решение не может быть правильным", - пояснил Ирони.
По его словам, "Высший суд справедливости не мог, наверное, вмешаться больше в это решение министра юстиции, оставляя ему какую-то дельту для принятия решений".
"Но мне абсолютно ясно, что юридически решение было неверным", - заключил Ирони.
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В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение экстрадировать его в США. Как заявил адвокат россиянина Михаил Ирони, это решение окончательно и не подлежит изменению.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
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Министр юстиции Израиля Амир Охана 30 октября подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
В посольстве России в Израиле в понедельник сообщили о том, что сожалеют о принятом израильскими властями решении экстрадировать россиянина Алексея Буркова в США и отмечают, что это ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну граждан РФ.
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Алексей БурковРоссияСШАИзраильВ мире
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