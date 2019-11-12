Губернатор Алтайского края доложил Медведеву о реализации нацпроектов

"На этот год Алтайский край принимает участие в реализации 52 федеральных проектов из всего 67, которые в рамках двенадцати национальных проектов работают в РФ. Естественно, мы не принимаем участие там, где мы географически не можем. Это Байкал или Волга, или где участие регионов не предусмотрено впрямую, как при реализации нацпроекта "Наука", - сказал он на встрече с Медведевым в Барнауле.