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РИА Новости

Губернатор Алтайского края доложил Медведеву о реализации нацпроектов

17:37 12.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил премьеру РФ Дмитрию Медведеву о ходе реализации нацпроектов в возглавляемом им регионе.
"На этот год Алтайский край принимает участие в реализации 52 федеральных проектов из всего 67, которые в рамках двенадцати национальных проектов работают в РФ. Естественно, мы не принимаем участие там, где мы географически не можем. Это Байкал или Волга, или где участие регионов не предусмотрено впрямую, как при реализации нацпроекта "Наука", - сказал он на встрече с Медведевым в Барнауле.
По его словам, на реализацию этих 52 проектов в текущем году предусмотрено более 16,5 миллиарда рублей, из которых около 12,5 миллиарда поступят из федерального бюджета или государственных фондов.
Губернатор заметил, что основной объем работ сконцентрирован на таких проектах, как "Демография", "Здравоохранение", на которые будут потрачены по 4,5 миллиарда рублей, "Безопасные и качественные дороги" (более 5 миллиардов рублей). На создание благоприятной городской среды и строительство жилья направят более миллиарда рублей.
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В свою очередь, Медведев отметил, что в среду они с Томенко продолжат работу на совещании по развитию сельских территорий, обратив внимание, что почти половина населения края живут на селе. "Это проблема универсальная, в то же время, естественно, мы поговорим завтра и о развитии ряда территорий, по которым мы принимаем специальные меры поддержки, включая и Алтайский край", - сказал премьер.
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Виктор ТоменкоАлтайский крайРоссияПолитика
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