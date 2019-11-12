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РИА Новости

ЦБ пригрозил Сбербанку штрафом при неподключении к системе быстрых платежей

17:31 12.11.2019 (обновлено: 17:37 12.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ выставит Сбербанку новый штраф в случае неподключения к Системе быстрых платежей (СБП) в предписанный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
ЦБ РФ запустил систему в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые банки обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако Сбербанк до сих пор этого не сделал и регулятор один раз уже выдал ему предписание и назначил штраф.
Сегодня глава кредитной организации Герман Греф заявил журналистам, что Сбербанк физически не сможет подключиться к СБП до конца года - разработка систем для подключения закончится лишь в середине января, после чего начнется их тестирование.
"Для всех участников рынка установлены единые правила и сроки подключения к СБП. Для системно значимых кредитных организаций это 1 октября 2019 года. В случае неисполнения этих норм, а также предписаний Банка России, мы действуем в рамках наших полномочий согласно законодательству", - заявили в регуляторе.
"Десять из 11 системно значимых кредитных организаций подключились к СБП к положенному сроку. Еще один банк этого не сделал, ему были вынесены предписания, включая штраф. В случае последующих неисполнений предписаний Банка России в установленный срок, мы выставим банку предписание с соответствующим штрафом", - заключили в ЦБ, не уточнив, какой срок сейчас предусмотрен предписанием.
Здание Центрального Банка РФ
Вчера, 14:14
ЦБ предупредил банки о рисках при использовании Системы быстрых платежей
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Герман ГрефСбербанкЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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