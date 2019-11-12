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РИА Новости

В Ленобласти с 2020 года введут мораторий на размещение опасных предприятий

17:30 12.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЦерковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Ленинградской области
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. С 2020 года на протяжении трех лет на территории Ленинградской области будет запрещено размещение предприятий 1-2 классов опасности, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

"Делаю это серьезное заявление, конечно, оно согласовано с федеральными властями, о моратории на ближайшие три года по новому размещению предприятий на территории Ленобласти 1 и 2 класса опасности", - сказал Дрозденко, выступая на открытии IV Гражданского форума Ленинградской области.

Он также уточнил, что премьер-министр поддержал эту инициативу и дал поручение собрать специальную комиссию на проверку угольных терминалов, которые работают на территории области.
"Мораторий необходим в связи с интенсивным развитием производств и высокой экологической нагрузкой в регионе",- отметил Дрозденко.
По его словам, он коснется всех новых проектов по которым еще нет обязательств.
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"Мы не просто вводим этот запрет, в 2020 году мы объявим конкурс на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду Ленинградской области действующих на территории региона предприятий. Сегодня у нас много предприятий химической промышленности, энергетики, логистики, портовых комплексов, и мы должны понимать, насколько они влияют на природу региона",- сказал губернатор.
По его словам, задача, которая сейчас стоит перед властями, также поможет развивать экономику Ленобласти.
"Сегодня мы достигли высокого уровня доходной части бюджета – 175 млрд рублей – и можем думать не только о наполнении бюджета, но и о задачах по сохранению окружающей нас среды", - резюмировал он.
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