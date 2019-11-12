Ввод ТЭС "Ударная" в Тамани могут перенести на один-два года

"Скорее всего, сдвигается, инвестор пока не обратился к нам со сдвижкой сроков, но с учётом того, что мы не видим интенсивных строительно-монтажных работ, которые там по идее должны были проводиться. Мы понимаем, что, скорее всего, сроки двинутся - год, полтора, два", - сказал Грабчак.