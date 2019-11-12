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РИА Новости

Ввод ТЭС "Ударная" в Тамани могут перенести на один-два года

17:29 12.11.2019 (обновлено: 17:30 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает перенос срока ввода ТЭС "Ударная" в Тамани на 1-2 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Скорее всего, сдвигается, инвестор пока не обратился к нам со сдвижкой сроков, но с учётом того, что мы не видим интенсивных строительно-монтажных работ, которые там по идее должны были проводиться. Мы понимаем, что, скорее всего, сроки двинутся - год, полтора, два", - сказал Грабчак.
Он пояснил, что инвестор - станцию строит "Технопромэкспорт" - неоднократно обращался в Минэнерго РФ с просьбой содействовать в получении технических условий газоснабжения. При этом заявку на перенос сроков ввода Минэнерго не получало.
Если станция не будет введена в сроки, компания может быть оштрафована за непоставку мощности.
В марте 2018 года ООО "Технопромэкспорт" выиграло конкурс на право строительства ТЭС мощностью 465 МВт на Таманском полуострове в Краснодарском крае. ТЭС должна быть запущена к 1 апреля 2021 года. В декабре 2018 года сообщалось, что "Технопромэкспорт" выбрала ЗАО "Трест "Севзапэнергомонтаж" для поставок и монтажа основного оборудования, в том числе газовых турбин, строящейся ТЭС "Ударная" в Тамани.
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Краснодарский крайНовости - НедвижимостьЕвгений ГрабчакМинистерство энергетики РФТехнопромэкспортЭкономика
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